Відома топ-модель Ірина Шейк порадувала шанувальників спокусливим фото

Як повідомляє Politeka.net, знаменита красуня виклала знімок на своїй сторінці в Instagram.

Ірину Шейк багато називають однією з найпрекрасніших жінок світу. І вона раз по раз підтверджує це, публікуючи у соцмережі нові фотографії в різних ракурсах і місцях. На цей раз вона позує в домашній ретро-обстановці, що надає кадру неповторного шарму.

Модель позує в зеленому топі і коротких синіх шортиках, які підкреслюють ідеальну фігуру і оголюють стрункі ніжки. На фотографії Ірина Шейк сперлася на відкриту кришку столу в максимально фривольному вигляді. Вона трохи прочинила рот і зухвало дивиться в камеру.

Користувачі соціальних мереж не змогли залишити посаду без уваги. Вони написали безліч позитивних коментарів. Навіть модель Емілі Ратаковськи не втрималася і поставила відмітку "Мені подобається".

"Яка гарна!!! 😍😍😍😍😍"; "Мило"; "Тигриця"; "Богиня"; "Дуже крута зйомка! 😍😍", - пишуть коментатори.

Раніше Ірина Шейк відверто розповіла про причини розставання із голлівудським актором Бредлі Купером. За словами моделі, вона втомилася нервувати і зрозуміла, що її чоловік не підходить для створення сім'ї. Ірина Шейк додала, що не шкодує про минулі стосунки, але вважає їх розставання з Бредлі Купером правильним рішенням.

«Нам просто пощастило випробувати все те, що було між нами. Але, я знаю, чого я хочу, і, я думаю, що деякі чоловіки бояться цього», заявила Ірина.

Спільний знайомий розповів ЗМІ, що після розриву Шейк і Бредлі Купер змогли зберегти хороші відносини.

Нагадаємо, що Ірина Шейк засвітила зайве прямо на червоній доріжці, декольте вражає: «йшла б голою».

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк втомилася мовчати і вивалила брудну білизну про розставання з Купером: "Чоловіки бояться...".

Також Politeka писала, що окольцованную Шейк застукали з новим чоловіком.