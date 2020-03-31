І це в розпал карантину!

34-річна супермодель Ірина Шейк, через 10 місяців після розставання із голлівудським актором Бредлі Купером, знайшла йому заміну

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, в мережі з'явилися фото Шейк з можливим новим залицяльником. Ним виявився відомий плейбой - 33-річний арт-дилер Віто Шнабель.

Парочку помітили 30 березня в Нью-Йорку. Вони прогулялися по Манхеттену до магазину, а після усамітнилися в апартаментах. Шейк з'явилася в білому реглані, синіх джинсах, заправлених у високі шкіряні чоботи і вовняному пальто сіро-синього відтінку. На голові у неї в'язана чорна шапка з білим візерунком, а от маску Ірина спустила вниз, так як з кимось говорила по телефону.

Віто постав у спортивних "адідасовських" штанях і кофті темного кольору. Маску він також практично зняв: вона висіла на одному вусі. Очевидно, що зірки нехтують дотриманням карантинного режиму.

Шнабель відомий своїми любовними пригодами. Раніше у нього були стосунки з моделлю Хайді Клум і актрисою Ембер Херд.

Після розставання з Купером Ірина тривалий час зберігала мовчання. Тільки в січні 2020 дівчина розкрила в інтерв'ю свої почуття.

"Я думаю, в будь-які гарні відносини ти приносиш і краще, і гірше - просто так влаштована наша природа. Дві прекрасні людини не обов'язково створять гарну пару. Я думаю, нам дуже пощастило пережити те, що було між нами", - поділилася Ірина.

В даний час супермодель самостійно виховує їх з Купером трирічну дочку Лею.

"Важко знайти баланс між станами самотньої мами, працюючої жінки і вихователя. Повірте, бувають дні, коли я прокидаюся і кажу: "Боже мій, я не знаю, що робити, я розвалююсь", - розповідала в інтерв'ю Ірина.

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