Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила фанатов новым весенним образом

Так, в этот раз знаменитая певица, начавшая свою сольную карьеру и уже не раз удивившая выходом новых композиций, порадовала многочисленных поклонников стильным образом. Девушка не только показала стройную фигуру, но еще и рассказала о том, почему у девушек сейчас так много негатива, пишет Politeka.net.

По словам Ольги, сейчас люди очень часто видят вокруг и внутри себя много негатива. На это есть много причин, но одна из них – отсутствие любви к себе.

«Я попыталась понять, почему это происходит и соединила свои мысли в лонгриде. Текст уже опубликован на моей колонке в Яндекс.Дзене и в телеграм-канале. Ссылки в сторис. Обязательно почитайте его. Это важно❗️♥️

P.s. Если у вас есть ситуации, которые вы хотели бы со мной обсудить, то рассказывайте о них в комментариях. Если вам некомфортно делать это публично, то пишите мне в Директ. Буду читать и развёрнуто отвечать на ваши вопросы на Дзене. Естественно, ваше имя останется инкогнито. Начнём? 🧘🏻‍♀️✍🏼», - написала Серябкина и тут же получила сотни комментариев в ответ.

«Всегда заставляют о чем-то задуматься и что-то изменить в себе к лучшему», «Я думаю видим, то, что мы строим», «Вот я сейчас один позитив наблюдаю 😃», «Была злость)) она пропала)) с появлением) для меня Любимого человека», «Ты хочешь создать семью?)», «Красотка, какие же черешенки❤️».

Напомним, Ольга Серябкина позировала в полосатом пеньюаре нежного цвета и черным кружевом.

Певица села на кресло и прижала ноги к груди. При этом красотка нагнулась, едва не выронив прелести из одежды.

Оля распустила волосы и смотрела в камеру. Певица открыла губы и выглядела при этом очень соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Оля Серябкина прогулялась в костюме с распущенными волосами и без макияжа, всячески крутясь перед поклонниками и демонстрируя стройное тело. Как известно, певица любит хвастаться новыми кадрами из отдыха и привлекать внимание выходками.

«Задержи дыхание. В полночь по Мск мы будем под водой 🌊», - загадочно подписала новый ролик в Инстаграм Оля.

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