Известная певица Татьяна Котова, которая раньше входила в группу «ВИА Гра», сверкнула роскошными формами в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagam звезды.

Так, Котова позирует в блестящем купальнике с глубоким вырезом, до неприличия расставив ноги. При этом звезда подчеркнула формы при помощи броского макияжа. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Огонь», «очень красиво выглядишь», «бомбезно выглядишь», «вау, как торчат», «Вот это обволакивает, классная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала жаркое весеннее фото в новом имидже.

Артистка решила рассказать, как отдыхает в ресторане за столом, мило улыбаясь перед камерой. В подписи звезда рассказала, что сейчас сложный карантинный период, поэтому приходится во многом себя ограничивать, а она уже давно соскучилась по прогулкам, ресторанам и активном отдыхе.

Как известно, Татьяна очень часто удивляет публику яркими кадрами из фотосессий, постановочными кадрами, а также личными фото в смелых образах. После того, как певице пришлось остаться на самоизоляции, девушка решила публиковать много архивных кадров из отдыха в Инстаграм, чтобы поддерживать внимание аудитории.

Звезда представила один из таких фото, на котором показала всю себя сидя за столом в белой кружевной кофточке с яркой улыбкой на лице.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

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