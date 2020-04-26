"Что опять не так?"

Популярная российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на новую волну травли в сети

Звезда многих российских фильмов впервые столкнулась с массовым хейтом в свой адрес после съемок в откровенных сценах для картины «Текст». С тех пор ситуация вокруг нее немного успокоилась, однако сейчас, судя по всему, все началось заново. Как сообщает Politeka.net, об этом сама Асмус написала на своей странице в Инстаграм.

«Вторая волна травли пошла. «Долбо**ина, сд*хни, больная, тварь, твоя дочь уродка конченая». Обвиняют в несуществующем аборте и то, что я якобы прикрываюсь сейчас. У меня, конечно, на кибербуллинг иммунитет уже, но заколебались весь день с помощницей блокировать и чистить», - рассказала звезда.

Актриса не может понять, чем в этот раз вызвана ненависть интернет-пользователей.

«Что опять не так, хорошие вы мои? Вроде съёмки «Текста-2» не планируются. Ох, вашу бы энергию, да в мирное русло…», - подытожила она.

Свой эмоциональный пост Асмус сопроводила новой фотографией, на которой позирует в голубом брючном костюме, под пиджаком которого не заметно никакой другой одежды.

В комментариях поклонники поддержали артистку.

«Не слушай ты их», «Вы великолепны! Ну что за люди бывают злые?!», «Не обращайте внимания на таких...даже не назовёшь людьми. Вы прекрасны снаружи и внутри», «Кукуха поехала на карантине видимо у некоторых», «Вы супер актриса, у Вас замечательная семья, не расстраивайтесь, и не обращайте внимание на мнение окружающих», - пишут люди.

Напомним, Асмус родила прямо в ванной и показала малыша, видео не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, скандальная Асмус после беременного фото ошарашила новой выходкой.

Также Politeka писала, что беременная Асмус со слезами на глазах сделала сенсационное признание.