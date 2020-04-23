32-летняя российская актриса Кристина Асмус, жена комика Гарика Харламова, обескуражила странной подписью к фото

Свежий снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Асмус сидит в джинсовом костюме и белоснежных кроссовках. Она смеется и собирается пить колу.

«Ну что, как вы? Где? С кем? Давно? Надолго? Как выглядит? Зачем? Какие? В чём смысл? Надо ли? Куда? О чём? Кто вы? Почему? С какой целью? Сколько? Чем? Есть ли? Как много? Кто сказал? На чём? Приятно? За что? Какого?», - оставила Асмус странную подпись под своим постом.

За 40 минут пост артистки оценили более 17 тысяч раз. Поклонники не поняли ее странного послания и задавались вопросом, что она имела в виду.

«Крыша едет к всех похоже», «Так я не поняла, вы беременна или нет», «Шел второй месяц самоизоляции», «Чего курнула?», «Вау», «Красота», «Очень милая и красивая», «Просто симпатяжка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус опубликовала фото, на котором она беременная. Актриса предстала с заметно округлившимися формами в растянутой серой футболке. У нее были мокрые волосы и темные разводы от туши. Выяснилось, что она играет беременную в фильме.

Напомним, что заплаканная Асмус напугала видом после гулянки: «На себя не похожа».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Асмус развалилась на кровати и разболтала интимный секрет: «Я кайфанула».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус показала, чем ублажает Харламова на Пасху, и поразила видом: ух, какая хозяюшка.