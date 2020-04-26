Российская певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, показала свою роскошную квартиру

Как сообщает Politeka.net, в хоромах знаменитости красивый современный ремонт и весьма яркий дизайн.

Первое, что можно заметить, в квартире Кристины Орбакайте нет перегородок. Зонирование происходит с помощью мебели и элементов декора. Так гостинную и кухню разделяет большой стол-стойка.

В прихожей стоит угловатый туалетный столик, собранный из черного железа. Он выглядит достаточно ярко, необычно и привлекательно. В прихожей и на кухне разные типы полов. В первой полы заливные, а во второй - выложены плиткой. Благодаря этому чувствуется переход между зонами.

У Орбакайте двольно большая кухня, которая привлекает внимание игрой контрастов. Мебель в ней черная, а полы - белые. Со всем этим контрастирует мраморная столешница, расположенная на фоне матовых серых фасадов.

В спальне установлена большая кровать, в изголовье которой расположено панно из ламината и кусочков кожи. На туалетном столике видна полка, заставленная книгами.

Ванная комната у Кристины Орбакайте небольшая, но оригинальная. В ней есть небольшая керамическая ванна, подвесной унитаз, широкое зеркало и высокая деревянная полочка. Что примечательно, нет шторки.

Стоит отметить, что жилье певицы выглядит не хуже, чем у Пугачевой. Ранее Максим Галкин и его супруга показали свои хоромы. Это не просто квартира или частный котедж, а самый настоящий замок. Он находится в селе Грязь под Москвой.

Площадь замка — 3 тысячи кв. м, в нём 6 этажей, 20 жилых комнат (из них 5 — гостевые спальни), грузовой лифт, паркинг, оранжерея, зимний сад, бассейн. Возле замка стоят 2 маленьких домика, в которых проживает прислуга.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.

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