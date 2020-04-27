34-летняя актриса Елизавета Боярская, дочка советского артиста Михаила Боярского, порадовала поклонников новым постом

Звезда предстала в нежном образе, передает Politeka.net. Боярская распустила волнистые волосы. Она слегка наклонила голову вбок, улыбнулась и посмотрела в камеру.

На звезде был свитер с дырками, который казался рваным.

В посте актриса поразмышляла о том, как люди будут себя вести после окончания карантина.

"Интересно, когда все закончится, мы будем целоваться при встрече, пожимать руки? Пропадет ли привычка маниакально мыть руки? Я чувствую, что у меня она не уйдет, это стало уже какой-то неотъемлемой частью существования. Так же как не трогать лицо руками, чихать в локоть и держать дистанцию. Как же быстро мы ко всему приспосабливаемся. Хотя знаю, что все эти условности нарушит, - сцена! Там уже будет не до этого. Скучаю!", - написала Елизавета.

За семь часов пост собрал около 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень красивая фотография!!!", "живу в лесу, никаких таких привычек нет и быть не может, мы вне всей навязанной паники. Мы свободны! 😘освобождайтесь 🙆🌠 от предрассудков-вы свободны 💕", "Мы 30 лет жили и обнимались, навряд ли полгода соблюдения дистанции в корне изменит наши привычки", "Раньше то не мыли руки?😀", "Мне кажется, каждый об этом задумывается. Особенно актёры. Как играть на сцене соблюдая дистанцию? 😅а зрителя в зале как рассаживать? Как работать с гримерами, костюмерами? 🙈", "Я перестала бояться вируса 😊 и параноить, протирая каждый раз руки антисептиком, чего и всем желаю! Обниматься точно буду 🤗", "Какая вы красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

Также Politeka писала, что внучка Боярского не вместила шестой размер в шикарном декольте