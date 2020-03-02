34-летняя российская актриса Елизавета Боярская, дочка известного Д'Артаньяна Михаила Боярского, ошеломила весенним фото

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором предстала с новой прической. Если ранее у Елизаветы волосы были волнистые и до плеч, то на этот раз она похвасталась каре и выпрямленными локонами. Актриса украсила голову ленточкой-ободком нежно-кремового оттенка. Непревзойденный макияж с упором на глаза подчеркнул ее естественную красоту.

А вот фото, сделанное месяц назад.





"Весна. На улице ничего не поменялось, но настроение кровобурлическое...))) Фото", - подписала снимок звезда.

Поклонники менее чем за сутки успели поставить почти 50 000 "сердечек", а комментарии полны комплиментов.

"Невероятная женственность! 👁"

"Самая великолепная актриса для меня. Бесконечно талантливая ! Спасибо Вам за Вас такую ! Даже клипы с Вами -искусство. Смотрела "Вишнёвый сад"-это просто нереально сыграно...."

"Девушка космос🔥🔥🔥"

"Парижанка..."

"Всегда Вами восторгалась... И когда Вы были ещё малышкой,а уж теперь...🔥💯Красивое фото,аля 60-е,глаза Удивительные...(но по-моему,как-то похудели?,не надо больше!)И всё равно красивая,папина доча!!!😉С Весной Вас!!!💐💐💐"

Ранее мы сообщали, Боярская потрясла фото с лысой коллегой по спектаклю - Чулпан Хаматовой. Вместе с ними сфотографировалась и актриса Марианна Шульц. Судя по подписи, красавицы играют в пьесе "Иванов" Андрея Чехова.

На Елизавете небесного цвета блуза или платье (так как фото по грудь, поэтому вопрос не раскрыт), с легким декольте, открывающим взор на ее "спелые абрикосики". Знаменитость искренне улыбается на камеру.

"Лиза, Вы всегда, как Солнышко ☀️и в жизни и на фото😘❤️"; "Куколка Елизовета...❤️❤️❤️"; "Очень хороший спектакль, 2 раза ходили. Все прекрасно играют!👍👏"; "Сильный спектакль. А какой состав!!!!!Смотрела года два назад , все еще под впечатлением!", - писали в комментариях.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского затмила звездного деда и тетку на семейном фото

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