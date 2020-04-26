Украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фотографиями

Как передает Polliteka.net, 36-летняя исполнительница, которая находится сейчас в положении, рассказала о годовщине своей свадьбы на странице в Instagram.

Певица опубликовала серию снимков, которые посвящены ее семье. Она поделилась своими свадебными фото, на которых позирует в белоснежном платье с откровенным декольте. Непонятно, куда смотрит муж артистки и как он разрешил надеть столь смелый наряд.

Кроме того, Джамала выложила кадры со своим маленьким сыном в разном возрасте. Отец трогательно держит мальчика на руках, демонстрируя семейную идилию.

На последних двух снимках звезда уже беременная. На одном из них Джамала нежно касается живота, пока муж целует ее в макушку. На заднем плане видно море, можно предположить, что кадр снят на отдыхе.

На еще одном фото Джамала позирует в профиль, поглаживая руками уже заметно округлившийся живот. Она надела белую полупрозрачную накидку с кружевами, а также обтягивающеее черное платье.

"Три года назад - «этот день». Три года - "МЫ"", - поделилась Джамала в описании.

Пользователи социальной сети порадовалсь вместе с певицей и оставили много теплых комментариев:

"Уже три года? !!!!! Как быстро летит время! Любви и здоровья вашей семье!"; "Поздравляю! Бесконечной любви вам на всю жизнь"; "Настоящая красавица! 🌷✨🌸"; "Такие красивые фото. 😍 Поздравляем!"; "Очень красивая и счастливая семья! Дай Бог долгих счастливых лет жизни !!!".

Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг.

А еще Politeka писала, что Джамала честно призналась в своем страшном недуге.

Также Politeka сообщала, что беременная Джамала удивила позами, развалившись прямо на полу.