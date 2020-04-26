Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач трогательно поздравил украинцев с Днем дочери, похваставшись своей маленькой принцессой
Известный украинский юморист часто радует своих поклонников милыми семейными снимками в Инстаграм. Как сообщает Politeka.net, Ткач не упустил возможность в очередной раз похвастаться своей красавицей-дочкой и по случаю праздника.
Так, артист опубликовал новое совместное фото с маленькой Лизой. На нем девочка сидит у него на плечах и очень серьезно смотрит в камеру. Сам Ткач при этом по привычке корчит забавную рожицу. При этом волосы Лизы на фото выглядят розовыми.
«С Днем доченьки)) Люблю тебя, малая», - трогательно подписал кадр гордый отец.
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В комментариях фанаты артиста не смогли сдержать умиления.
«Вы самые классные. я вас обожаю», «Копия папа», «Очень милые», «Поздравляю. Пускай растёт большой и красивой», «А кого тебе ещё любить, как не свою кровиночку???С праздником!», «Ой доченька у вас очень вычурная», «Одно лицо», «Похожа очень!!! Папка молодец, ювелир))) и замечательный актёр!», «Лиза покрасила волосы?», Папина красавица!», «Не рано ли волосы портить начали?!», - пишут люди.
До этого мы писали, что Ткач опубликовал фото, на котором он и его 5-летняя дочка Лиза смотрят на солнце. Папа и дочка закрыли глаза, так как солнце светит им прямо в лицо. Оба они выглядят смешно.
«О, так скоро лето», - написал Ткач.
Поклонники сразу же заметили, что у маленькой Лизы изменился цвет волос. Видно, что у нее появились розовые пряди. А вот на предыдущих фото девочки ее волосы светло-русого цвета. То есть, родители покрасили ей волосы в столь раннем возрасте.
Напомним, подросшая дочь Ткача с "Квартала 95" поразила сходством со звездным отцом.
Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартала 95» показали, как превращаются в Юзиков.
Также Politeka писала, что Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.