Украинский комик Юрий Ткач, который известен по своей игре в проектах «Квартал 95», поделился трогательным снимком со своей маленькой дочкой

Свежее фото он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Ткач и его 5-летняя дочка Лиза смотрят на солнце. Папа и дочка закрыли глаза, так как солнце светит им прямо в лицо. Оба они выглядят смешно.

«О, так скоро лето», - написал Ткач.

Поклонники сразу же заметили, что у маленькой Лизы изменился цвет волос. Видно, что у нее появились розовые пряди. А вот на предыдущих фото девочки ее волосы светло-русого цвета. То есть, родители покрасили ей волосы в столь раннем возрасте.

За полчаса пост комика собрал 16 тысяч лайков. В комментариях семье Ткачей оставили массу комплиментов.

«Лизочка сменила имидж», «Тили-тили, трали-вали. А весну мы всю прозевали», «Вы их увидели? Летят....», «Милахи», «Бомбезное фото», «Лиза самая красивая, Папа супер!», «Просто копия», «Вы такие крутые я вас обожаю», «Ой так скривилась», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 36-летний Юрий Ткач пожаловался на то, что "немного потолстел на карантине" и опубликовал забавный кадр, подтверждающий это.

Напомним, что раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?".

Как сообщала Politeka, Кошевой и Ткач из «Квартала 95» показали, как превращаются в Юзиков: «Вкусно жрете».

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