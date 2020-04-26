Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играла роль Валюхи в сериале "Сваты", поделилась с поклонниками новым снимком

Как пишет Politeka.net, знаменитость опубликовала забавный кадр в Инстаграм.

На снимке Татьяна Кравченко запечатлена крупным планом на фоне поля. У нее весьма усталый внешний вид и очень пронзительный взгляд. Заметно, что актриса уже постарела.

Как гласит народная пословица: "Старость - не радость". Можно легко заметить морщины возле глаз 66-летней актрисы, которые не скрывает легкий макияж. Но несмотря на них, звезда "Сватов" остается красивой и харизматичной женщиной, которую любит огромное количество фанатов.

Поклонники актрисы открыто выражают свою любовь и признание в социальных сетях. Под опубликованной фотографией они оставили множество восторженных комментариев:

"Как Вы, не тяжело ли Вам? А, может устали? Может Вас пожалеть или помочь? Обнимаем, любим. 🌺🤗💕🙏"; "лучшая❤️❤️❤️ мы вас очень сильно любим!!! 😍"; "Прекрасная актриса обожаю вас вы отлично играете свои роли в сериалах!"; "Танечка,вы очень привлекательная и обаятельная женщина. А как актриса просто супер!!! 💋 💋 💋 🌹🌹🌹"; "😍❤️Вай! Милашка, Пышечка!".

Напомним, звезды сериала «Сваты» поразили внешностью в молодости.

А еще Politeka писала, что муж Валюхи из "Сватов" притащил в дом любовницу.

Также Politeka сообщала, что покинувшая "Сваты" звезда выдала правду о героине и показала себя в жизни.