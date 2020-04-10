Полюбившийся многим сериал «Сваты» в 2020 году наконец-то продолжили снимать, но вот когда выйдет продолжение точно неизвестно

Politeka.net решила вспомнить, как выглядели актеры сериала в молодости, когда их карьера только начиналась.

58-летний Федор Добронравов родился в простой рабочей семье, а свою карьеру начал после учебы в институте искусств. Актер мечтал стать клоуном, но, как видим, ограничился комедийными ролями в фильмах.

Добронравов

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Исполнительница роли Валюхи Татьяна Кравченко родилась на Донбассе, а после учебы поехала учиться театральному искусству в Москву. В молодости Кравченко была очень красивой и миловидной.

Татьяна Кравченко, сериал сваты

57-летняя Людмила Артемьева тоже попала в кино после учебы в московском театральном институте. За годы актриса практически не изменилась.

Анатолий Васильев, сваты, Людмила Артемьева

Покинувший сериал Анатолий Васильев в молодости был настоящим красавчиком. Впрочем, 73-летний актер и сегодня выглядит замечательно.

Талант Николая Добрынина, как и его коллеги Добронравова, открыл Константин Райкин. Оба они работали в театре «Сатирикон» под его руководством. Добрынин за годы практически не изменился, в его старых фотографиях легко угадать нынешнего Михея.

Николай Добрынин

А вот Женька из «Сватов», которую сыграла актриса Анна Кошмал, сильно изменилась со времени первых съемок. Она совсем не похожа на свою героиню.

Анна Кошмал, Женька из "Сватов"

Анна Кошмал

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались: "Обливаюсь слезами".

Как сообщала Politeka, растрепанная звезда "Сватов" удивила изможденным видом: "Понимаю, возраст, но...".

Также Politeka писала, что Женька из «Сватов» изменилась до неузнаваемости и удивила женственным образом: «Солнечный лучик».