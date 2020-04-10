Полюбившийся многим сериал «Сваты» в 2020 году наконец-то продолжили снимать, но вот когда выйдет продолжение точно неизвестно

Politeka.net решила вспомнить, как выглядели актеры сериала в молодости, когда их карьера только начиналась.

58-летний Федор Добронравов родился в простой рабочей семье, а свою карьеру начал после учебы в институте искусств. Актер мечтал стать клоуном, но, как видим, ограничился комедийными ролями в фильмах.

Исполнительница роли Валюхи Татьяна Кравченко родилась на Донбассе, а после учебы поехала учиться театральному искусству в Москву. В молодости Кравченко была очень красивой и миловидной.

57-летняя Людмила Артемьева тоже попала в кино после учебы в московском театральном институте. За годы актриса практически не изменилась.

Покинувший сериал Анатолий Васильев в молодости был настоящим красавчиком. Впрочем, 73-летний актер и сегодня выглядит замечательно.

Талант Николая Добрынина, как и его коллеги Добронравова, открыл Константин Райкин. Оба они работали в театре «Сатирикон» под его руководством. Добрынин за годы практически не изменился, в его старых фотографиях легко угадать нынешнего Михея.

А вот Женька из «Сватов», которую сыграла актриса Анна Кошмал, сильно изменилась со времени первых съемок. Она совсем не похожа на свою героиню.

Напомним, что Валюха из "Сватов" вспомнила украинский Крым, в сети не сдержались: "Обливаюсь слезами".

Как сообщала Politeka, растрепанная звезда "Сватов" удивила изможденным видом: "Понимаю, возраст, но...".

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