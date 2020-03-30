57-летняя актриса Людмила Артемьева, ставшая мегапопулярной после роли Ольги Ковалевой в сериале "Сваты", прервала молчание и рассказала о своей героине

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новыми фото в своем микроблоге в Инстаграм.

В подписи под одним из них Артемьева охарактеризовала Ковалеву, как женщину-загадку.

"Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе!

С одной стороны можно ее назвать такой солнечной дурой, это тоже применимо к ней. С другой стороны — умница невероятная. С одной стороны, и терпение в ней, и такт, и интеллигентность, но вдруг как вытворит...", - поделилась актриса.

Поклонники полностью согласились со словами своего кумира и в очередной раз принялись восторгаться актерским талантом Артемьевой. Некоторых ее пост обнадежил, что, возможно, актриса вернется к сериал. Дело в том, что Артемьева не принимала участия в съемках новых эпизодов седьмого сезона, поэтому поползли слухи, что она покинула телешоу. Ее коллега по "Сватам" Татьяна Кравченко отмечала, что причиной ухода мог стать финансовый вопрос. Правда официально, это не было подтверждено.

"Это правда, а в купе просто супер женщина и такой её сделали Вы... Талант, обаяние... невероятно!"; "Самая лучшая актриса , обожаю сериал «Сваты» 😍 ждём Сваты 7 ♥️"; "Женщина загадка ❤️❤️❤️"; "Это намёк на то что вы всё таки в Сватах будете? 😀"; "Потрясающая актриса. Лицо говорит само за себя - Слова излишни. Умничка. Обожаю "Сватов"; "Людмила, вы правильно сказали, что с каждым сезоном Ольга Николаевна это человек загадка. Это обожаемый мой герой в сватах. Когда мне становится грустно я включаю "Сваты" и настроение поднимается аж на 200%"; "Но вы так ее сыграли,что она стала любимой героиней,в этом наверное и есть особый талант актрисы,хотя мне нравятся все ваши роли,вы понастоящему народная", - писали в комментариях.

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.