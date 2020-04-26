Поющая телеведущая Ольга Бузова устроила домашнюю фотосессию в нижнем белье

Известная российская исполнительница, телеведущая и с недавних пор бизнесменша Ольга Бузова обожает быть в центре внимания. И ей это удается, ведь за ее страницей в Инстаграм следят свыше 20 миллионов подписчиков, передает Politeka.net

На этот раз ведущая скандального шоу «Дом-2» дала жару и разделась до трусов, похваставшись своей стройной фигурой и прессом. Из одежды на Бузовой был розовый короткий худи с надписью «Barbie».

Знаменитость попозировала у себя дома на фоне мягких игрушек.

"Спишь? 💕💕💕", - обратилась она к своим поклонникам.

Отметим, что фолловеры неоднозначно восприняли новый снимок Ольги, одни забросали ее восторженными комментариями, а другие - вопросами, к примеру певицу спросили, что за хобот сзади.

«Настоящая Барби», «Ну что за куколка такая», «Шикарная! А есть такая мужская с надписью «Ken», «Ты прекрасна как царица 🔥 люблю тебя Олечка ❤️❤️❤️», «Красотка невероятная💕😻 Этой Барби нужен Кен 😈🔥», - пишут в сети.

Ранее, Ольга Бузова похвасталась красивым телом, всячески изгибаясь.

Оля предстала в пеньюаре с глубоким декольте, которое подчеркнуло ее грудь. Звезда выставила пятую точку и посветила кружевными трусиками.

Телеведущая распустила волнистые волосы и смотрела в камеру. При этом ее окружали множество букетов, один из них она держала в руках.

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