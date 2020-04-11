Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала короткое видео в Инстаграм

На видео Бузова сидит на диване и гадает на розе, любит ли ее молодой человек Дава или нет. Как оказалось, Ольгу новый любовник не любит. Она начала разыгрывать сценку, где плачет, а в этот момент Дава дал ей еще одну розу, чтобы она еще раз попробовала. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дава меня не любит. Девчули мои, а вы верите в такие приметы? Дава, так ты меня любишь или нет?", - написала Бузова.

Фанаты успели посмотреть видео более одного миллиона раз и написали множество комментариев:

"Олюш, конечно любит,куда он уже денется ,такая сильная и крепкая любовь", "Как вам идёт сниматься в вайнах. Продолжайте в том же духе", "Конечно он тебя любит, Олечка, иначе не может быть", "А так можно было?".

Ранее мы сообщали, что 34-летняя российская певица и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вызвала волну хейтерства своим новым постом.

Звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в домашнем образе. Оля позировала на диване в лосинах темного цвета, желтой футболке и теплых тапках с мехом светло-коричневого цвета.

Как всегда яркий макияж дополнил эпатажный образ Бузовой. На ее лице играла довольная улыбка.

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