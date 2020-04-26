Таисия Повалий решила вспомнить о своих корнях и устроила вечер украинских народных песен

55-летняя певица, которая пять лет прожила в России и только недавно вернулась в Украину, продемонстрировала, что не забыла о своей Родине. Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась мини-концертом на своей странице в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, певица опубликовала видео, на которых она исполняет украинские народные песни: «Била мене мати» и «Місяць на небі, зіроньки сяють». Повалий сама аккомпанирует себе на синтезаторе и старательно поет любимые многими песни.

Кроме того, Повалий поделилась своим домашним фото. На нем она позирует у себя дома в свободной белой блузке. При этом на снимке можно заметить костыль, стоящий прямо рядом с певицей. Это озаботило многих ее поклонников, которые тут же принялись комментировать пост.

«Таечка, мы скучали. Очень очень. Ваш голос. До мурашек!», «Чарующая Волшебница! Всего 2 минуты, а человек уже на седьмом небе от счастья находится!», «Вот это голосина!!! Браво, мурашки по всему телу», «Украинские песни самые-самые...», «Надеюсь, костыль так...для поддержания фона для фотографии?», «Вы великолепно поете украинские песни! Слезы на глазах, дорогая Таисия!!», «Зачем костыль то?», - пишут люди.

Напомним, певица-запроданка Повалий излила душу после долгого заточения: "Не знаю, что меня ждет...".

Как сообщала Politeka, Повалий поразила изменениями во внешности на карантине, видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что запроданка Повалий после возвращения в Украину показала свое «укрытие» от коронавируса.