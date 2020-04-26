Украинская певица, участница "Женского квартала" Марта Адамчук поделилась знойной фотосессией
Она опубликовала на своей странице в Instagram серию соблазнительных снимков в платье с огромным вырезом, о чем сообщает Politeka.net.
Звезда "Квартала 95" показала себя во всей красе и с разных ракурсов, как роковая красотка. На одном из черно-белых снимков Марта Адамчук приспутила платье, обнажив плечи. На другом снимке она повернулась спиной и демонстрирует обнаженное тело.
Ради серии фотографий артистка даже легла на пол, извиваясь под всевозможными углами. Во время этого платье максимально натянулось и подчеркнуло все рельефные формы Марты Адамчук.
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Пользователи социальной сети, включая ее коллег по "Кварталу" Веру Кекелию и Леру Товстолес, высоко оценили новую работу певицы, поставив сотни лайков.
Ранее Марта Адамчук примерила блузу или платье с большим вырезом на одну сторону, засветив оголенное плечо. Нежная цепочка с круглым небольшим кулоном дополнили образ, а легкий макияж и удачное освещение сделали его незабываемым. Красавица с легкой улыбкой задорно смотрит прямо в объектив.
А еще раньше Марта Адамчук позировала у окна с необычной прической. Звезда смотрела в камеру и улыбнулась.
Красоту ее глаз подчеркнула черная подводка. Певица нарядилась в рубашку, которую застегнула по самую шею. В посте звезда рассказала о благотворительном марафоне, в котором примут участие много артистов.
Напомним, звезда "Квартала 95" засветила идеальные формы в пикантном образе.
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" очаровала нескромным вырезом в черном платье.
Также Politeka писала, что жгучая брюнетка из "Квартала 95" посветила шикарными прелестями перед красавцем.