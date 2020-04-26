Леся Никитюк показала себя в сшитой собственноручно пижаме

Популярная украинская ведущая периодически радует поклонников демонстрацией своих оригинальных нарядов ручной работы. Для этого в ее Инстаграм даже есть отдельный тэг: #samaшила. Как сообщает Politeka.net, Леся решила поделиться своим новым творением в разделе Сториз.

Ведущая опубликовала короткие видео, на которых она снимает себя в зеркале собственной ванной в милой самодельной пижамке. Для наряда Никитюк выбрала яркую ткань с принтом в виде бананов. Ее импровизированная пижама состоит из топика и коротких шорт.

«А шо это за девочка такая? Шо это за костюм на ней такой? Это #samaшила. Скоро во всех ларьках», - говорит Никитюк на камеру нарочито детским голосом.

Она также попозировала перед камерой со своей собакой на руках. На кадрах Леся обнимает и целует довольного песика.

Ранее мы писали о том, что Леся показала в Инстаграм, как развлекалась в Париже.

В этот раз звезда решила показать, как веселится в Париже на фоне знаменитой Эйфелевой башни в стильном наряде. Счастливая звезда позировала сидя за столом и ярко улыбалась на камеру. Таким образом Никитюк решила показать, как проводила время в отпуске до карантина и по которому теперь очень скучает.

Артистка взбудоражила сеть новыми стильными фото. На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила пикантные кадры, на которых сидит за столом в черном мини-платье интересного кроя — с одним рукавом. Дополнила эффектный «лук» Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и ярким макияжем.

Напомним, Никитюк пикантно оголилась в центре столицы, даже Лобода не удержалась.

Как сообщала Politeka, Никитюк задрала платье и показала, как просто соблазнить мужчину.

Также Politeka писала, что Никитюк не сдержалась и показала, как развлекается с Джаредом Лето.