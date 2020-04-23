Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается в супер-мини во время уборки

Как известно, после введения карантина звезда самоизолировалась с близкими, однако без дела она дома не сидит. Артистка решила активно вести свой профиль в социальной сети, рассказывать о питании и создавать юморные видосики. В этот раз Леся представила необычный ролик, в котором сплясала под свою новую песню, пишет Politeka.

Так, звезда устроила шуточную уборку под песню, которую создала совместно с украинской группой Patsyki z Franeka англоязычный трек #Stayathome в поддержку всем, кто придерживается карантина, и тем, кто уже устал от него.

В ролике телеведущая сверкнула доволньо худой фигурой в мини-платье ярко-алого оттенка, которым немало заинтриговала сеть, ведь оно было максимально коротким и едва ли скрыло ее нижнее белье.

«Две недели назад ребята из группы PZF предложили мне коллаборацию. Идея понравилась, и я согласилась. Мы с ними за два часа дистанционно записали песню. Украинцам надо держаться и не сдаваться! Как бы нам всем не было трудно и грустно. #Stayathome — это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны», — рассказала Никитюк.

Ранее известная украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к модному челенджу и показала себя без одежды.

Артистка решила показать себя в естественном виде в рамках специального челленджа, во время которого звезды остаются без одежды и белья, но прикрывают главное одной лишь подушкой.

Напомним, Никитюк в коротеньком топе разлеглась на полу перед девушкой

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