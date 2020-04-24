Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала в Инстаграм, как развлекалась в Париже

В этот раз звезда решила показать, как веселится в Париже на фоне знаменитой Эйфелевой башни в стильном наряде. Счастливая звезда позировала сидя за столом и ярко улыбалась на камеру. Таким образом Никитюк решила показать, как проводила время в отпуске до карантина и по которому теперь очень скучает. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, в этот раз артистка взбудоражила сеть новыми стильными фото. На своей странице в социальной сети Инстаграм она представила пикантные кадры, на которых сидит за столом в черном мини-платье интересного кроя — с одним рукавом. Дополнила эффектный «лук» Никитюк черными прозрачными колготками, черной сумочкой и ярким макияжем.

"Я скучаю за перелетами! Мне осталось посетить всего лишь несколько стран и островов!!

❎Бразилия ❎Аргентина ❎Парагвай ❎Уругвай ❎Чили ❎Мексика ❎Аляска ❎Исландия

И ещё где меня не было??? Напомните в комментариях", - отметила артистка.

Поклонники не смогли пройти мимо и написали множество комментариев в адрес звезды, некоторые поторопили звезду "домой". Не удержалась от "лайка" и Светлана Лобода.

До этого Леся поделилась новым забавным снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото знаменитость валяется на большой кровати лицом вниз. Из одежды на ней белый топ с длинными рукавами, джинсовые мини-шортики, которые еле прикрывают ее ягодицы, и белые кроссовки с розовой отделкой. Судя по фото, Лесю что-то сильно утомило или расстроило.

«Как вам такой челлендж?», - поинтересовалась ведущая в подписи к фото.

Ее поклонники тут же принялись отвечать в комментариях.

«А можно рядом полежать», «Вот это сра…зу я заметил», «это же лёж лёжа - самое любимое упражнение», «Устала, Лесюшка», «самый лучший ракурс на карантине..можно представить, кого угодно», «Ножки у тя огонь», «Хорош персик», - пишут люди.

Напомним, Никитюк в наряде ночной жрицы и мрачного ниндзя высмеяли в сети: "Мусорного пакета не хватает".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк скопировала образ Ани Лорак и превзошла певицу.

Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.

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