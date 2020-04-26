Российская певица Лолита Милявская показала последствия своих экспериментов с внешностью

Как сообщает Politeka.net, знаменитость записала видеоролик для Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

"На самоизоляции можно и нужно разрешать себе то, на что не было времени или страшновато было 🤓✌️Может, после карантина я снова вернусь к наращиванию длинных волос☝️", - написала певица.

На видео Лолита Милявская рассказала, что решилась на эксперимент со своей внешностью: "Вчера перепугала многих заявлением о том, что я постригусь налысо". Она состригла себе нарощенные локоны, чтобы дать волосам отдохнуть. После этого исполнительница вызвала к себе на дом мастера из салона красоты, которая подравняла прическу.

Теперь у Лолиты Милявской асиметричное каре до плечей. Она заявила, что больше не хочет ходить с длинными волосами, а если похудеет - подстрижется еще короче.

На опубликованных кадрах Лолита выглядит жутковато благодаря маске на лице. Серебристая пленка сделала ее похожей на привидение или на злобного клоуна.

Впрочем, многим пользователям социальной сети новый образ Лолиты понравился. Они выразили свое мнение в комментариях:

"Красота страшное дело"; "Так вам шикарно"; "Прекрасно, вы помолодели !!!!!!"; "Красотка наша! Да вы лучшая! Просто богиня!!!!!!! Обожаю❤️🥰😘😍✌️👍"; "Красота страшная сила!"; "На Бузову стала похожа".

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