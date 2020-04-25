28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась интимными подробностями их семейной жизни
Известно, что звездный продюсера художница закрутили роман, и уже в начале 2019 года в США они связали себя узами брака.
Раньше Дарина неохотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни с продюсером. Но в недавнем посте в соцсетях она раскрыла некоторые детали.
Девушка призналась, что имеет проблемы с готовкой, но знойная брюнетка смогла удивить Цекало другими талантами.
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"Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в нашей постели", - отметила она.
Но, судя по заявления бывшей жены Цекало - Лолиты, он такими умениями похвастаться не может. В одном из интервью она заявила о небольшом достоинстве продюсера.
За день ее пост собрал почти 1000 лайков. У Дарины закрытая страница, поэтому посмотреть и оценить ее фотографии могут не все.
Напомним, что молодая жена вынудила Цекало подписать брачный контракт, громкое заявление: "Легко манипулирует...".
Как сообщала Politeka, Цекало взбудоражил интимными фото с молодой женой: "Почему так мерзко?".
Также Politeka писала, что Цекало перешел все границы и запретил детям вспоминать о матери: "Не жалеет...".