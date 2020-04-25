28-летняя жена Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин поделилась интимными подробностями их семейной жизни

Известно, что звездный продюсера художница закрутили роман, и уже в начале 2019 года в США они связали себя узами брака.

Раньше Дарина неохотно делилась с подписчиками подробностями личной жизни с продюсером. Но в недавнем посте в соцсетях она раскрыла некоторые детали.

Девушка призналась, что имеет проблемы с готовкой, но знойная брюнетка смогла удивить Цекало другими талантами.

"Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в нашей постели", - отметила она.

Но, судя по заявления бывшей жены Цекало - Лолиты, он такими умениями похвастаться не может. В одном из интервью она заявила о небольшом достоинстве продюсера.

Ранее Дарина Эрвин опубликовала на своей странице в Инстаграм пикантное фото, на котором предстала в соблазнительном халате с глубоким декольте. Девушка покрутилась, засветив свою пышную грудь.











