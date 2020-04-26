Украинская телеведущая и звезда шоу "Х-Фактор" Дарья Трегубова показала блистательный образ

Как сообщает Politeka.net, она стала телеведущей престижной премии и поделилась своими впечатлениями в Instagram. А также показала весьма откровенное платье.

"Национальная кинопремия «Золота Дзиґа» - главное событие года для всей киноиндустрии. И для меня огромная честь второй год подряд быть ее ведущей.

В этом году, 3 мая, мы делаем церемонию в актуальном онлайн-формате. А пока любуюсь фотографиями в карусели с прошлогодней церемонии и вспоминаю, как это было прекрасно!", - написала она в описании.

Даша Трегубова преисполнилась ностальгией и показала поклонникам образы, в которых сверкала в 2019 году. На одном из фото она позирует в длинном вечернем платье телесного цвета с многочисленными блестками. У наряда очень глубокое декольте, которое подчеркивает бюст ведущей. А большой бант нак и приковывает внимание к этой части тела.

В другой раз звезда "Х-Фактора" выбрала образ поскромнее. Она надела темно-синее платье с желтыми цветочными узорами. Вся правая сторона закрыта, а вот на левая открывает плечо и руку.

Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев и пожелали Даше Трегубовой удачи на церемонии:

"Удачки вам во всем🔥😍"; "Еех, кокоси-кокоси.🔥"; "Платье невероятное"; "Дашенька Вы Шикарная , Красивая, Женственная!!! Успехов Вам и Процветания!!! Мне очень понравился сериал " Пропавшая Невеста!" с Вами в главной роли! Вы играли двух сестер - это Блистательно!!!"; "Сказочно шикарная".

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

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