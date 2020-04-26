Украинская актриса Анна Кошмал, ставшая популярной благодаря роли внучки Жени в сериале "Сваты", показала ранее неопубликованное фото

Находясь на домашнем карантине 25-летняя актриса решила разобрать домашние снимки и опубликовать их Instagram, передает Politeka.net.

При этом ее страница не страдает отсутствием фотографий.

Не имея новых снимков, девушка обратилась к «запасам», хранящимся на ее телефоне, которые еще не были выложены в сеть.

В ход пошли фото, сделанные во время летнего путешествия в Греции.

«Прогулка по острову Родос»,- написала Кошмал.





Фолловеры не прошли мимо и принялись осыпать актрису комплиментами. При этом некоторые отметили, что Анна с того времени очень изменилась.

«Лайкаю все твои фотографии из уважения к сериалу '' сваты '' и ещё из за того что они красивые :)», «Очень изменилась», «Красивая», - пишут они.

Ранее мы сообщали, Кошмал взбудоражила откровенным снимком, ради которого избавилась от нижнего белья. Аня предстала в красном пиджаке, который расстегнула, засветив "белоснежную полоску" бюста. Пленительные изгибы знаменитости не впечатлили разве что слепого.

Также Аня нарядилась в воздушное платье светлого оттенка с длинными рукавами и цветочным принтом. Девушка застыла в момент взмаха руки. Актриса закрыла глаза, и на ее лице играла довольная легкая улыбка.

Красотка распустила волосы, подкрутив немного локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

Напомним, Женя из "Сватов" повзрослела и сняла лифчик перед камерой: "Пиджачок не по размеру".

Как сообщала Politeka, Женька из «Сватов» пленила нежным образом в прозрачной рубашке: «Это просто рай».

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" избавилась от белья и застыла в обольстительной позе.