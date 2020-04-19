25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, ставшая популярной благодаря роли Жени Ковалевой в "Сватах", потрясла новым образом

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Анна с неброским макияжем и распущенными волосами сидит на фоне белой стены. Девушка смотрит в сторону в тот момент, когда объектив фиксирует ее идеальное лицо без единого изъяна. На актрисе надета белая прозрачная рубашка, которая добавляет нежности ее образу.

«Христос Воскресе. Надеюсь праздник оживил ваши карантинные будни», - написала актриса.

За 20 минут фото Кошмал собрало более 8 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Красавица», «Какая красивая», «Прекрасная, замечательная, нежная, милая, хорошая. Все у меня слова закончились. Твоя красота это просто рай. Какую фотографию ни смотри, везде волшебная», «Нереально красивая! С праздником!», - пишут пользователи сети.

Одна из поклонниц спросила Анну, из чего состоит ее праздничный обед, ведь, как известно, она веган.

«Обед самый обычный: спекли овощи, грибы, картофель и тофу на мангале) а пасочка - веганская апельсиновая с миндалём», - рассказала Кошмал.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" сняла лифчик и выставила напоказ роскошное тело: "Какая стала взрослая!".

Как писала Politeka, Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от белья и застыла в обольстительной позе: "Невероятная".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал повзрослела и сняла лифчик перед камерой: "Пиджачок не по размеру", фото.