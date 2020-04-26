Бывшая солистка популярной группы "ВИА-Гра" удивила снимком с неожиданного ракурса
Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото на странице в Instagram.
"Как много может сказать о девушке ее отражение в зеркале. Кто-то увидит слабость, а кто-то женскую силу", - отметила она в описании публикации.
Судя по всему, Миша Романова положила зеркало на пол, чтобы устроить экстравагантную селфи-сессию у себя дома. На одном из снимков певица задрала ногу и поставила ее в угол, пока фотографировала себя сверху. В этот момент широкий вырез черного платься с золотым орнаментом обнажило бедро во всех пикантных деталях.
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На других фото Миша Романова практически лежит на зеркале. Ее волосы водопадом опускаются вниз, создавая иллюзию падения.
Пользователи социальной сети оценили креативность артистки и оставили много комплиментов в комментариях:
"Мишка, что ж ты делаешь ❤️"; "Роковая"; "Кайф"; "Нет,это нереальные снимки..🙈Миша, как ты это делаешь?🙈❤️"; "Ух какая ножка)"; "Великолепная и непревзойдённая, по моему личному мнению, Миша Романова, в ожидании мастера, который будет собирать шкаф купе)".
Ранее Миша Романова предстала в весеннем образе. Она надела только кружевное белье, другой одежды на ней не было.
Певица показала себя во всей красе с распущенными волосами, которые эффектно смотрелись на фото. Можно частично заметить на кадре кружевной бюстгальтер. Соблазнительно накрашенные губы и нежный взгляд дополнили образ певицы.
Напомним, украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», надела шикарное платье
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