Не каждая на такое осмелится

Бывшая солистка популярной группы "ВИА-Гра" удивила снимком с неожиданного ракурса

Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала новое фото на странице в Instagram.

"Как много может сказать о девушке ее отражение в зеркале. Кто-то увидит слабость, а кто-то женскую силу", - отметила она в описании публикации.

Судя по всему, Миша Романова положила зеркало на пол, чтобы устроить экстравагантную селфи-сессию у себя дома. На одном из снимков певица задрала ногу и поставила ее в угол, пока фотографировала себя сверху. В этот момент широкий вырез черного платься с золотым орнаментом обнажило бедро во всех пикантных деталях.

На других фото Миша Романова практически лежит на зеркале. Ее волосы водопадом опускаются вниз, создавая иллюзию падения.

Пользователи социальной сети оценили креативность артистки и оставили много комплиментов в комментариях:

"Мишка, что ж ты делаешь ❤️"; "Роковая"; "Кайф"; "Нет,это нереальные снимки..🙈Миша, как ты это делаешь?🙈❤️"; "Ух какая ножка)"; "Великолепная и непревзойдённая, по моему личному мнению, Миша Романова, в ожидании мастера, который будет собирать шкаф купе)".

Ранее Миша Романова предстала в весеннем образе. Она надела только кружевное белье, другой одежды на ней не было.

Певица показала себя во всей красе с распущенными волосами, которые эффектно смотрелись на фото. Можно частично заметить на кадре кружевной бюстгальтер. Соблазнительно накрашенные губы и нежный взгляд дополнили образ певицы.

Напомним, украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», надела шикарное платье

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