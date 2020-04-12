Украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», показала идеальное тело в наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«С праздником! С Вербным воскресеньем», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Романова позирует в кофте, которую решила распахнуть. Из-под нее виднеется красивое голубое платье. Как можно заметить, звезда полностью без белья, на что обратили внимание ее поклонники.
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«Красивая! Бомба вообще», «глаз не отвести», «вау, как красиво», «бомба!», «Ну какая же Вы красивая! Просто глаза сложно увести», - пишут они.
Как сообщалось ранее, 29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть откровенными фото.
Звезда поделилась с поклонниками коллажем своих фото, опубликовав их на своей странице в Интстаграм. Для фото Романова выбрала тесный топ в бельевом стиле, в который еле вместила свою пышную грудь. Блондинка кривлялась на камеру, изображая разные эмоции. В кадр также попал соблазнительный животик певицы.
«Словила себя на мысли, что начинаю подвергаться всеобщей панике. Поэтому решила сделать перерыв в потреблении информации. Особенно — новостей. Особенно о вирусе. Хочется больше положительных эмоций», - написала Романова.
За день пост звезды собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники соглашаются с Мишей, а также делают ей комплименты.
«Красотка», «Господи какая ты красивая», «Хороша детка», «Класс», «И ты будь аккуратней», «Уже наверное вторую неделю не читаю новости о вирусе, и так кааайфово», - пишут пользователи сети.
Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".
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