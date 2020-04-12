Украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», показала идеальное тело в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«С праздником! С Вербным воскресеньем», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Романова позирует в кофте, которую решила распахнуть. Из-под нее виднеется красивое голубое платье. Как можно заметить, звезда полностью без белья, на что обратили внимание ее поклонники.

«Красивая! Бомба вообще», «глаз не отвести», «вау, как красиво», «бомба!», «Ну какая же Вы красивая! Просто глаза сложно увести», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть откровенными фото.

Звезда поделилась с поклонниками коллажем своих фото, опубликовав их на своей странице в Интстаграм. Для фото Романова выбрала тесный топ в бельевом стиле, в который еле вместила свою пышную грудь. Блондинка кривлялась на камеру, изображая разные эмоции. В кадр также попал соблазнительный животик певицы.

«Словила себя на мысли, что начинаю подвергаться всеобщей панике. Поэтому решила сделать перерыв в потреблении информации. Особенно — новостей. Особенно о вирусе. Хочется больше положительных эмоций», - написала Романова.

За день пост звезды собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники соглашаются с Мишей, а также делают ей комплименты.

«Красотка», «Господи какая ты красивая», «Хороша детка», «Класс», «И ты будь аккуратней», «Уже наверное вторую неделю не читаю новости о вирусе, и так кааайфово», - пишут пользователи сети.

Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".

Как сообщала Politeka, Миша Романова без нижнего белья пошалила в постели, вывалив напоказ свою гордость: «Шикарная».

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