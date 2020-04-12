29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть откровенными фото

Звезда поделилась с поклонниками коллажем своих фото, опубликовав их на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. Для фото Романова выбрала тесный топ в бельевом стиле, в который еле вместила свою пышную грудь. Блондинка кривлялась на камеру, изображая разные эмоции. В кадр также попал соблазнительный животик певицы.

«Словила себя на мысли, что начинаю подвергаться всеобщей панике. Поэтому решила сделать перерыв в потреблении информации. Особенно — новостей. Особенно о вирусе. Хочется больше положительных эмоций», - написала Романова.

За день пост звезды собрал более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники соглашаются с Мишей, а также делают ей комплименты.

«Красотка», «Господи какая ты красивая», «Хороша детка», «Класс», «И ты будь аккуратней», «Уже наверное вторую неделю не читаю новости о вирусе, и так кааайфово», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова больше года скрывала от публики своего сына Мартина, но недавно она все же решилась и показала малыша. Правда, поклонников удивил образ, в котором Романова сфотографировалась с ребенком. На ней был надет бежевый плащ, который Романова расстегнула и как бы в попыхах подвязала поясом - так что взору фанатов открылся вид на ее глубокое декольте.

Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".

Как сообщала Politeka, Миша Романова без нижнего белья пошалила в постели, вывалив напоказ свою гордость: «Шикарная».

Также Politeka писала, что распутная Миша Романова без нижнего белья показала, что у нее под свитером: "Как можно быть такой...".