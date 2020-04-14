Артистке сказали, что она делает из людей дураков

Украинская певица Миша Романова, которая входила в группу «ВИА Гра», надела шикарное платье

Артистка затянула красивое тело в яркий наряд с интересной деталью, сообщает Politeka.net. На снимке красотка позировала вместе с двухлетним сыном Мартином.

Певица была в платье малинового оттенка с глубоким декольте и вырезом в районе стройной ножки.

Сын украинской знаменитости позировал на руках мамы в костюме супермена. Мальчик смотрел в камеру чистыми голубыми глазами.

А Миша тем временем широко улыбалась, закинув волосы за ушко и сверкнув сережкой-кольцом.

"Мой супермен❤️", - подписала яркий снимок звезда.

За 50 минут пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Я конечно не знаю от кого малыш,но блин на Макса он тут сильно похож😂", "Похож на папу 😊", "🤦🏻‍♀️ отец не Макс Барских! УГОМОНИТЕСЬ 😤", "Блин, ну явно же на Макса похож 😍😍😍", "Что-то по-моему на Барских похож сынок)))", " А вы встречаетесь с Максом Барских?", "На макса похож 😍", "Лучшее фото🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 похож на Макса", "Барских 2.0", "Похож на папу", "Ой, не могу😍😍😍 какие гарнюни💞", "Родила от Барских и всех за дураков держите", "Герой для своей мамочки❤️", "Красавчики😍", "Такой взрослый уже 😍🤗👶🏻🧑🏼 На вас похож☺️ Красивые очень😻❤️", "Сладкий такой 😍😍😍 очень милые 🤗😘", "Ну что за сладкий мальчик 😍🥰", "Красивые! Похож на папу", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова позировала в кофте, которую решила распахнуть. Из-под нее виднеется красивое голубое платье.

Как можно заметить, звезда полностью без белья, на что обратили внимание ее поклонники.

«С праздником! С Вербным воскресеньем», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, что экс-ВИА Гра впервые показала маленького сына, которого скрывала больше года: "Похож на...".

Как сообщала Politeka, Миша Романова без нижнего белья пошалила в постели, вывалив напоказ свою гордость: «Шикарная».

Также Politeka писала, что распутная Миша Романова без нижнего белья показала, что у нее под свитером: "Как можно быть такой...".