Королева шансона Любовь Успенская в разгар карантина разочаровалась в людях

Об том она рассказала в сети, передает Politeka.net

На своей странице в Инстаграм певица гневно обратилась к своим соотечественникам, особенно прошла по тем, кто пишет оскорбительные комментарии в адрес врачей.

"Сегодня весь мир охватило большое горе. Перед угрозой страшного заболевания мы все равны. Это не только моя или ваша проблема. Это несчастье, охватившее весь мир, каждый уголок нашей большой планеты. Это проблема каждого из нас", - начала свой пост певица.

Далее, Успенская возмущена, как в такое тяжелое время люди способны писать оскорбительные комментарии и упрекать медицинских работников.

"Люди, где ваша совесть? Даже в этой ситуации, в период, когда человеческие жизни на кону, почему вы можете позволить себе опускаться до оскорблений, выливания грязи друг на друга, троллинга и копания в помоях?", - продолжила она.

"Сейчас, к сожалению, все очень печально. Сейчас вы готовы глотки друг-другу перегрызть в споре о каких-то сплетнях", - написала Успенская.

Артиска призвала всех быть благодарными и хоть как-то поддержать врачей в схватке за жизни.

Стоит обратить внимание, что на публикацию Успенской отреагировали Анна Семенович, Лолита Милявская, Эвелина Бледанс, стриптизер Тарзан и другие звезды.

Как сообщалось ранее, звезда шансона Любовь Успенская обвинила российскую телеведущую Ксению Собчак в том, что та воспользовалась проблемами в ее семье для хайпа.

По ее словам, она согласилась прийти на шоу к Ксении Собчак в надежде, что та позволит ей расставить все точки в скандале с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Но Собчак, по ее словам, воспользовалась ситуацией и провернула все так, чтобы было выгоднее ей.

Успенская отметила, что ждала понимания со стороны Собчак и была уверена, что она поможет ей остановить поток негатива в ее адрес.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Как сообщала Politeka, Успенская напугала всех новой внешностью, уколы красоты не помогли.

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".