Дочь Елены Кравец из «Квартал 95» похвасталась своими танцевальными навыками

Маша Кравец решила продемонстрировать, как развлекается во время самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм девушка опубликовала короткое видео, на котором она чувственно танцует под музыку.

На кадрах Маша вовсю отрывается у себя в комнате. На девушке простая домашняя одежда и никакого макияжа. Маша весело танцует под песню и подпевает исполнителю. При этом на кадрах особенно заметно, что юная красавица очень похожа на свою звездную маму.

К сожалению, подписчики Маши в Инстаграм не смогли прокомментировать ее танцы, так как в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее Маша Кравец показала поклонникам, как развлекается на карантине. Она опубликовала соответствующее фото в Инстаграм.

«…с каждым приездом Одесса всё прекраснее», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке дочь Кравец позирует на фоне моря в Одессе, демонстрируя всем свою безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«видно, карантина придерживаешься, молодец», «невероятная», «вау, красотка!», «прекрасная», «ну ничего себе красота», «очень хорошо», «ты прекрасная просто», - писали люди в комментариях к фото.

Напомним, дочь Кравец из "Квартала 95" избавилась от матери, откровенное признание: "Это я ее...".

Как сообщала Politeka, 17-летняя дочь Кравец из «Квартала 95» похвасталась натуральной красотой: вся в мамочку.

Также Politeka писала, что дочь Кравец из "Квартал 95" похвасталась запретными развлечениями в Одессе: "Ну ничего себе!".