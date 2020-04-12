Юная модель, дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец, Маша, показала лицо без макияжа

17-летняя девушка ведет активную жизнь в соцсетях. Сейчас, как и все в знаменитости, Маша Кравец сидит дома и редко выходит на улицу. Об этом пишет Politeka.net.

Красотка показала свой домашний лук в обычной удобной футболке, с распущенными гладко причесанными волосами и без макияжа. Она улыбалась солнышку в окне, из-за чего на фото видно ее мелкие морщинки вокруг глаз.

«Как ваш карантин?», – спросила она у фолловеров в сети.

Многие отметили красоту звездной дочери в комментариях, другие же ответили на ее вопрос:

«Не очень», «наш не плох», «Красивая Маша», «Красивая😍. Норма», «Красивая, как и мамочка», «Сериалы выручают», «Красотка».

Напомним, что Маша опубликовала фото в Инстаграм, на котором предстала в интересном образе. Красотка сделала селфи, позируя, по всей видимости, у окна. Свет от солнца упал так, что у девушки внезапно поменялся цвет волос. Стоит отметить, что голубоглазая Маша позирует без макияжа.

"волосы почему-то розовые 😳", - написала она в посте.

Отметим, что сейчас Маша живет с подругами на съемной квартире. Кравец рассказала, что там охраняемый жилой массив, и 16-летней девочке тогда эта идея пришлась по вкусу.

Напомним, трагедия в семье Кравец из "Квартал 95", звезда потеряла двух детей из-за работы

А еще Politeka писала, что Кравец из "Квартал 95" поразила признанием о Зеленском и его жене

Также Politeka сообщала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда