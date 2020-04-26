Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", продемонстрировала идеальные изгибы

Фанаты артистки создали страничку, посвященную кумиру, где вспоминают ее горячие образы, пишет Politeka.net.

Так, звезда предстала в блузе с короткими рукавами, которая держащится на плечах. Видно, что наряд имел цветочный принт и был коротким, ведь оголил поясницу красотки.

Также на Ольге были черные облегающие брючки, которые идеально подчеркнули ее великолепные "богатства".

Серябкина обула шлепанцы на шпильках и с пушком.

Ольга предстала в пикантной позе, раздвинув ноги.

Она смотрела будто свысока, приоткрыв пухлые губы.

"По чему вы скучаете больше всего на изоляции?)", - подписано фото.

За 14 часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"По общению с красивыми девушками🔥", "Как и любой врач по своей семье, от которой пришлось отселиться. По детям, которых вижу только при видеозвонках. По тем временам, когда нас не "оптимизировали". По тем временам, а я их застал, когда врач был уважаемым человеком", "По вечерам когда гуляла с подругами)", "действительно, почему вы скучате ?", "По отдыху,так как работаем", "Я не скучаю))", "По изоляции)", "По твоим звонкам", "По твоей улыбке))😉", "Красивая, привлекательная, обворожительная, талантливая девушка и певица Олечка Серябкина!!!", "По тебе😊", "По нормальным лицам", "Красавица", "Больше всего я скучаю по воздуху, очень хочется гулять😑особенно когда погода позволяет", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Серябкина на фото позировала в откровенном купальнике с вырезами по боками, а также в районе живота.

Бело-розовый купальник подчеркнул все изгибы - пышные груди и бедра, а также тонкую талию.

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