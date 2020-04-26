Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своем отношении к домашнему насилию

Как сообщает Politeka.net 25-летняя возлюбленная 54-летнего украинского певца опубликовала соответствующий пост на своей странице в Инстаграм.

В нем девушка поблагодарила мать за то, что за всю жизнь ей не разу не довелось лично столкнуться с насилием в семье.

«Я не знаю, что такое получить удар или пинок. Мне повезло. Благодаря этому я умею получать удовольствие от жизни, действовать всегда в своих интересах, не бояться быть собой… Моя мечта, чтобы все, кто когда-либо столкнулся с этой проблемой в детстве, никогда не перенесли это на своих детей», - написала Репяхова.

Свой пост она сопроводила собственной черно-белой фотографией. На снимке девушка позирует в свободном пальто на голое тело и легонько улыбается.

В комментариях к ее посту подписчики поделились собственным опытом, связанным с насилием в семье.

«Это так прекрасно иметь только положительные воспоминания из детства», «И я очень благодарна родителям, что я не в курсе что это и не имела возможности ощутить это», «Катюша, ты также будешь замечательной мамой», «Красавица», - пишут люди.

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