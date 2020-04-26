Российская певица Наташа Королева поделилась ярким кадром, сделанным со своим мужем Тарзаном

Как известно, эпидемия коварного вируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность как напомнить о себе.

Одни устраивают онлайн концерты, на которых развлекают поклонников, а другие выходят в прямой эфир, чтобы ответить на все интересующие вопросы фолловеров.

Российская певица с украинскими корнями Наташа Королева выбрала второй вариант.

Сегодня на ее странице в Инстаграм появилось фото с супругом Тарзаном, сделанное во время путешествия по Венеции. Знаменитости в карнавальных костюмах катаются на гондоле на фоне прекрасной архитектуры города.

В подписи к снимку Королева пригласила всех поклонников на онлайн-встречу.

Пользователи уже успели отреагировать на фото комментариями и лайками.

«Испортила фотку , села не удачно 🤨», «Красоточка вы Наташа», - пишут в сети.

До этого мы писали, что певица с украинскими корнями Наташа Королева возмутилась запрету на посещение Украины. Она сравнила такое отношение к ней с репрессиями.

«Никогда бы я в это не поверила, если бы не ощутила на себе. Самое тяжелое, когда тебя отрывают от твоих корней. Когда не дают приехать в те места силы, места энергетики, где ты родился. Ты это понимаешь, когда тебя лишают этой возможности… Я даже в страшном сне не могла представить, что со мной может такое случиться, что меня могут, скажем так, репрессировать», — рассказала она.

Напомним, любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни.

Как сообщала Politeka, Королева пожаловалась на "репрессии" со стороны Украины.

Также Politeka писала, что волосатый Тарзан без стыда скинул одежду и показал, за что его любит Королева.