Известный бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевоой, показал новый образ

На фото Тарзан позировал с голой грудью, которая заросла. Сергей решил пойти против течения и отрастить себе растительность на теле, когда все другие бреются. Волосы у Глушко в этот раз были распущены. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тут многие на самоизоляции бреют себя.....кто брови,кто голову. Я всегда шёл против течения))) Обросту скоро совсем и в джунгли сбегу", - написал Тарзан.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"А Наташку куда?", "Волосы на груди это ужас жуткий", "Настоящий Тарзан", "Конечно в джунгли, ты же Тарзан", "Боже Тарзану можно все...чел телом занимается годами ну передохнет немножко непобреется", "Теперь, настоящий Маугли.)))", "Все правильно,видеть мужика лысого, для меня лично, г....о видеть, главное тело д.б.чистым", " Вам джунгли не грозят))) Русалки не отпустят)".

Напомним, известный российский бодибилдер и танцор Тарзан порадовал поклонников горячими снимками.

При этом шоумен был в одних белых стрингах, хвастаясь шикарной фигурой, а точнее кубиками пресса.

На других снимках было представлено, что происходит на шоу. Тарзан вместе с коллегами выступили в костюмах ангелов, а также артист укрыл самое интимное белой простыней.

В пост Сергей Глушко рассказал, что прошло чуть больше месяца после шоу.

Напомним, Тарзан в пижаме устроил с Королевой грязные танцы прямо на улице

А еще Politeka писала, что Тарзан показал свое секретное достоинство, Наташе Королевой можно позавидовать

Также Politeka сообщала, что Тарзан похвастался своими умениями в спортзале, оценили не все



