Известный российский певец Филипп Киркоров показал повзрослевших детей, чем умилил своих поклонников

Поп-король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм новым снимком, который сделан в домашней обстановке, в окружении своих детей, передает Politeka.net.

Филипп Киркоров с 8-летней дочерью Аллой Викторией и 7-летним сыном Мартином позируют перед ноутбуком. Компанию им составила дочь близкой подруги артиста Ани Лорак София.

«Жизнь в формате «в прямом эфире» 24/7 «, - подписал снимок певец.

Фолловеры не остались равнодушными и отреагировали на фотографию.

Многие умилились его детям.

«Какие красивые! 😍😍😍 Обязательно посмотрю! 📺💕👨‍👧‍👦💖», «Красивые детки», «Какие вы классные», «Какие конфетки😍ждём передачу!!!🔥❤️», - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, в Инстаграм Аллы-Виктории появились кадры, как она с братиком занимается уроками: «Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!».

"Молодцы, всем пример!!!"; "Очаровательные"; "какие же молодцы", - писали в комментариях. Также мы писали, Филипп Киркоров показал, как его дети готовят кулинарные шедевры на кухне.

Алла-Виктория с братиком замешивают тесто, взбивают глазурь и красят при помощи салфеток яйца - дабы порадовать звездного папу накануне Пасхи. Удивительно, как собраны и спокойны дети на видео: ни намека на баловство. "Мои что-то тут затеяли...", - к детям вышел сонный Филипп в желтом махровом халате. Певец пришел в востог при виде накрытого стола.

Напомним, постаревший Киркоров ошарашил новым видео с Басковым.

Также Politeka писала, что Киркоров в окружении фавориток похвастался необычным талантом.