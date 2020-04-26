Известный российский певец Филипп Киркоров показал повзрослевших детей, чем умилил своих поклонников
Поп-король российской эстрады поделился на своей странице в Инстаграм новым снимком, который сделан в домашней обстановке, в окружении своих детей, передает Politeka.net.
Филипп Киркоров с 8-летней дочерью Аллой Викторией и 7-летним сыном Мартином позируют перед ноутбуком. Компанию им составила дочь близкой подруги артиста Ани Лорак София.
«Жизнь в формате «в прямом эфире» 24/7 «, - подписал снимок певец.
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Фолловеры не остались равнодушными и отреагировали на фотографию.
Многие умилились его детям.
«Какие красивые! 😍😍😍 Обязательно посмотрю! 📺💕👨👧👦💖», «Красивые детки», «Какие вы классные», «Какие конфетки😍ждём передачу!!!🔥❤️», - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, в Инстаграм Аллы-Виктории появились кадры, как она с братиком занимается уроками: «Мы не сходим с дистанции на дистанционном обучении. В графике!».
Также мы писали, Филипп Киркоров показал, как его дети готовят кулинарные шедевры на кухне.
Алла-Виктория с братиком замешивают тесто, взбивают глазурь и красят при помощи салфеток яйца - дабы порадовать звездного папу накануне Пасхи. Удивительно, как собраны и спокойны дети на видео: ни намека на баловство.
"Мои что-то тут затеяли...", - к детям вышел сонный Филипп в желтом махровом халате. Певец пришел в востог при виде накрытого стола.
Напомним, постаревший Киркоров ошарашил новым видео с Басковым.
Также Politeka писала, что Киркоров в окружении фавориток похвастался необычным талантом.