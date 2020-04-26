Украинская исполнительница Алина Гросу удивила всех кадрами с прогулки на улице в сопровождении с собакой и возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Среди тревожных мнений, На все вам мой ответ -В раю без изменений. Печали вовсе нет», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Гросу позирует в парке вместе с собакой породы Сиба-ину. А закадровый голос мужчины рекомендует ей поиграть с собачкой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Красотка, как всегда», «какой классный», «Боже, какой он маленький», «Какой хорошенький (-нькая) !!как назвали питомца? 💕 теперь забот прибавится и милашества тоже», «Вай, вай какая милота», - говорится в сообщении.

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Как известно, артистка не так давно призналась в своем интересном положении весьма символично - на первое апреля. После этого артистка не стала комментировать правда ли она беременна, вместо этого Алина привлекает внимание подборкой разных пикантных роликов. В этот раз звезда представила необычное видео с мужчиной.

Так, Алина подшутила над поклонниками необычным образом. Певица решила забраться на руки к артисту и показать, как надо быстро худеть. Как известно, в последнее время из-за карантина многие звезды принялись рассказывать, как правильно худеть, питаться и заниматься собой дома.

Однако Гросу, вместо очередных советов решила поднять фанатам настроение, показав молниеносный способ «похудеть»:

«А как сбрасываете вес на самоизоляции вы?», - шутливо отметила Алина.

Поклонники тут же отреагировали:

«Я исключительно набираю», «Хаха прикольно)», «Алина, а какой у вас рост?», «Интересная идея ...😂🤣😉🤭👍», «Класс», «Ого, не ожидала его увидеть)», «І скільки скинув😂😂», «😂😂😂😂😂😂Идеально», «Супер идея...😂😂😂», «,Алину гросу ненужно было бросать, это не сброс веса».

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