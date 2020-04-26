Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая удивила поклонников неожиданным признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мы так долго скрывали…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Горовая позирует в халате, демонстрируя на камеру «беременный» живот. На самом деле девушка просто выгнулась, из-за чего создается такое впечатление.

Однако поклонники Горовой, хотя и пришли в замешательство, не смогли ничего сказать. Снимком девушка поделилась в Сторис.

До этого мы писали, что Наталья Горовая устроила горячие танцы на камеру.

Так, девушка пытается выучить новые движения в рамках флешмоба в Тиктоке. Делает это она на природе, нарядившись в короткие шорты и мешковатую кофту. В какой-то момент там появляются надписи, посвященные изучению движений.

Среди них есть: «Оце дило», «памагити», «шо це таке», «как это выучить», «што блин».

Также мы рассказывали, что Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сверкнула идеальной фигурой в одном белье.

«Доедая бублик, строчу текст. сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба , кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)», - говорится в сообщении.

Напомним, дочь Потапа сверкнула идеальными формами в облегающем наряде

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