Супермодель Ирина Шейк порадовала фанатов новым пикантным снимком в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в одном белье возле кровати, расставив при этом ноги. Саму фотографию она решила никак не комментировать, хотя ее поклонники пришли в восторг от идеального тела кумира.

«Нереальная», «роскошная», «богиня!», «вот это длинные ноги! Супер», «ааа, Ирка, крутяк», «красотка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 34-летняя супермодель Ирина Шейк поделилась очень неоднозначным снимком.

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм фото, на котором она лежит в постели с книгой о российском президенте Владимире Путине. Красотка развалилась на кровати, а книга красовалась у нее в руке. Она широко улыбалась и игриво смотрела в кадр.

«Остаюсь дома», - написала Ирина под постом, который выглядит явной провокацией.

Всего за 15 минут пост Шейк собрал 53 тысячи лайков. В комментариях стали бурно обсуждать книгу, которую читает модель, а также делать комплименты Шейк и звать ее замуж.

«Милая», «Великолепная красавица», «Не ту литературу ты читаешь, Ира. Не ту», «Очень нежная», «Американцы стороной будут обходить, после этой фотки с книгой. Как всегда шикарна», «Красивая улыбка», «Ну ты красавица, я аж захотел тебя в жены взять, я богатый очень, с меня пару яхт и комната черной икры», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ирина Шейк засветила лишнее прямо на красной дорожке, декольте впечатляет: «шла бы голой».

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".

Также Politeka писала, что горячая Ирина Шейк обнажила ножки и похвасталась идеальной фигурой: "Богиня".