Скандал вокруг Меган Маркл и Гарри, которые решили судиться с журналистами, получил продолжение

Об этом пишет РБК-Украина.

Выяснилось, что иск звездной пары против британского таблоида оказался не совсем удачным, поскольку теперь против них ополчилось множество недоброжелателей.

"Меган считает, что она мать Тереза ​​в джинсах Versace. В их обманутом мире Гарри и Меган почитаются как доброжелательные, возвышенные существа, которые доставляют суп нуждающимся", - утверждают инсайдеры.

На скандал уже отреагировали и британские СМИ, которые заявили, что журналисты имеют полное право сообщать то, что считают нужным и должны иметь мнение о том, хорошо это или плохо. Но эта информация не может быть основана на лжи.

Сейчас издание "The Mail on Sunday" отказывается от обвинений в том, что письмо Меган Маркл, адресованное отцу, было отредактировано его подчиненными, а также заявило, что информацией поделились близкие люди из окружения бывшей герцогини. Как обернется дело в конечном итоге - неизвестно, но уже сейчас можно сказать, что бегство из Лондона не помогло звездной паре "уйти от проблем".

Ранее мы рассказывали о том, что после бегства из Лондона Меган Маркл и Гарри решили объявить войну журналистам.

Такое решение звездной пары связано с тем, что журналисты опубликовали личную переписку Меган Маркл с отцом Томасом, поэтому они подают иск против британских таблоидов.

Согласно информации, Меган Маркл пыталась наладить перед свадьбой общение с отцом, но он упорно молчал. Хотя ведущие СМИ говорили обратное и утверждали, что актриса специально не позвала отца на торжество.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.