Наверно, каждая женщина мечтает выйти замуж раз в жизни и построить крепкую семью

Однако не всегда мечты сбываются и пары по разным причинам расходятся, ведь, как известно, даже дети не спасают "треснувший" брак, сообщает Politeka.net.

Проходит время и женщина может вступить в новые отношения и родить детей. Читайте далее о звездах, которые родили своих чад от разных мужчин.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Анна Седокова стала матерью троих детей от разных мужчин. Первую дочь артистка родила в 2004 году от футболиста Валентина Белькевича. Спустя семь лет звезда родила Монику от второго супруга — Максима Чернявского.

А в 2017 году Седокова родила сына Гектора от бизнесмена Артем Комарова.

Еще одна экс-солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева родила дочерей в 2001 году дочь Соню от Виталия Войченко.

В 2009 году на свет появилась маленькая Сара. Отцом девочки был бизнесмен Михаил Киперман.

Очередная экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер родила сына Игоря в 2002 году от бизнесмена Александра Лищенко.

Спустя 10 лет на свет появилась дочь Анна от российского бизнесмена Михаила Уржумцева, а в 2015 году у пары родилась вторая дочь, Мария.

Бывают случаи, когда только мамы знают, от кого родили и скрывают, что дети все больше похожи на отцов.

Так, украинская певица, тоже экс-участница "ВИА Гры", Светлана Лобода родила первую дочь Еву в 2011 году. В данном случае известно, что отцом стал хореограф Андрей Царь. А вот вторая дочь Тильда появилась на свет в 2018 году. Имя отца этого ребенка - неизвестно, также звезда скрывает лицо дочери.

Певица Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, также воспитывает троих детей от разных мужей: сына Никиту Преснякова (1991 г. р.) от певца Владимира Преснякова, сына Дени Байсарова (1998 г. р.) от бизнесмена Руслана Байсарова и дочь Клавдию Земцову (2012 г. р.) от бизнесмена Михаила Земцова.

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