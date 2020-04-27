Звезда Голливуда Брэд Питт не смог не высмеять лидера США Дональда Трампа на фоне пандемии вируса
Номер был показан в эфире юмористического шоу Saturday Night Live, которое выходит в США, передает Politeka.net.
В частности, Брэд Питт появился в образе доктора Энтони Фаучи, который консультирует президента США по вопросам эпидемии, а выступление было посвящено недавнему заявлению Трампа о том, что вакцина от вируса появится "относительно скоро".
"Сегодня я постараюсь объяснить вам, что же имел в виду наш президент. И давайте помнить, что нужно оставаться беспристрастными. Относительно скоро появится" - интересная фраза. Относительно всей истории Земли? Конечно, вакцина появится очень быстро", - заявил "доктор Фаучи".
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Далее Брэд Питт припомнил Трампу заявление о том, что "можно попробовать принимать дезинфицирующие средства внутрь, чтобы убить вирус".
"Я знаю, что не должен касаться лица, но это выше моих сил...", - отреагировал "доктор" на рекомендации лидера США.
В конце своего номера Брэд Питт снял парик и очки и поблагодарил реального доктора Фаучи "за его спокойствие и ясность мыслей в это тревожное время".
Звезда Голливуда также выразил свою признательность медицинским работникам и тем, кто первым попал под удар пандемии.
Стоит отметить, что в таком образе даже актриса Анджелина Джоли вряд ли узнает своего бывшего супруга.
Ранее мы рассказывали о том, что юная любовница Брэда Питта объявила войну Дженнифер Энистон. На этот раз 31-летняя Алия Шокат нарушила режим карантина и приехала к звезде Голлливуда домой.
В частности, актрису засекли в момент, когда она на велосипеде выезжала с территории дома Брэда Питта.
На фотографиях папарацци Алия Шокат в синем плаще и солнцезащитных очках выглядит вполне удовлетворенной и счастливой, что еще раз навело фанатов на мысль об отношениях актеров. Поклонники уверены, что самоизоляцию можно нарушить из-за любви, но не дружбы.
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