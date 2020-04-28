Звезды как и обычные люди лишились многих благ и возможностей на карантине. Но многие из них не унывают и решили не дожидаться парикмахера, избавившись от волос прямо дома

Politeka.net узнавала, кто из артистов, певцов и спортсменов решился на дерзкие эксперименты.

Легендарный футболист Криштиану Роналду призвал всех поклонников оставаться дома и показал, как его вторая половинка стрижет его дома.

Модель Белла Хадид решила поэкспериментировать с образом на карантине и обстригла себе челку. Она отметила, что для съемок ее можно будет прятать.

Певица Лолита психанула и обстригла волосы прямо на видео. Она заявила, что ей просто надоели длинные волосы. В комментариях бурно отреагировали на поступок Лолиты: «Это просто взрыв», «Чего не сделаешь ради пиара».

Российская актриса Кристина Асмус пошла еще дальше и остригла волосы в присутствии съемочной группы. Звезда распрощалась с длинными волосами ради каре.

Английский футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото, на котором он полностью лысый. «Просто нужно было сделать стрижку», - подписал он снимок.

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис показал у себя в соцсетях, как он при помощи машинки подстригает свою дочку под мальчика.

Напомним, что семейство Бэкхемов закатили грандиозный праздник для детей: кадры роскошного торжества слили в сеть.

Как сообщала Politeka, развратная Белла Хадид избавилась от белья и произвела фурор: «Божественная».

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