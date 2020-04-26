Не встигла відгриміти витівка 32-річної актриси Крістіни Асмус з "вагітністю та пологами", як вона придумала нову

У своєму мікроблозі в Instagram Асмус опублікувала свіже відео, в якому постала в сірому гольфі, з заплаканим виглядом та розводами від туші. Зірка пояснила причину невдоволення, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Сумним-сумним голосом Асмус присоромила шанувальників: "Знаєте, чому я плачу? Тому що ви досі не подивилися першу серію нашого треш-серіалу "Божевілля". Друзі, серія йде 18 хвилин, ну майте совість!"

Таким чином, стає зрозуміло, що Крістіна оригінально підійшла до питання самореклами: зірка вирішила привернути увагу сльозами та істерикою. І, судячи з численних коментарів, а також майже 45 000 "лайків" за 15 хвилин, - витівка вдалася й актриса потрапила в яблучко.

До речі, Крістіна так описала свій новий проект: "Регіт, треш, самоіронія і рок-н-рол по посиланню в шапці профілю!! 💣🔥 ☝🏻Від сценаристів «Слуга народу», продюсерів «Мажор», «Гоголь», Проект «Ганна Миколаївна», «Тригер», «Ялинки», «Без мене» (та ін) новий інтернет-серіал, навіяний сучасними реаліями".

"Милашка 🔥"; "майте совість 😂😆 Аааааааа😂"; "Крістіна не треба плакати!!!😉🙃 Я вже подивилася!!❤ це просто бомба!🔥🙏"; "Супер талановита зірочка😊😌 Як зіграла, як зіграла😆 Бравооооо👏"; "не плачте, будь ласка 😂 Подивимося, подивимося 😆", - пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Асмус здивувала шанувальників "вагітним" фото, а також надалі кадрами "пологів" прямо у себе вдома у ванній. Виявляється, у новому серіалі Христині дісталася роль дівчини в положенні. Зірка не придумала нічого кращого, ніж сколихнути публіку, піднісши "гру", як реальність.

Нагадаємо, що у Христини Асмус здали нерви після поставленого діагнозу: «Так в ж**у всіх!».

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