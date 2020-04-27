Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новый образ

На фото Кумейко позирует в белом боди и прозрачном халате, который она сняла. Благодаря этому можно легко оценить идеальные черты тела Анастасии. Певица стала на носочки на фото и очень женственно позировала перед камерой. На фоне можно увидеть большое окно и занавески. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Анастасия опубликовала фото в сторис Инстаграм.

Сообщалось, что 34-летняя украинская певица и танцовщица Анастасия Кумейко надолго лишила сна поклонников.

Анастасия, показала все, чем наградила ее природа, нарядившись в черный шелковый пеньюар. Артистка потанцевала под зажигательные гитарные аккорды, пленительно изгибаясь, наклоняясь и виляя бедрами. При этом Кумейко обработала видео в специальном приложении, "пририсовав" себе ангельские крылышки и нимб.

Ранее мы сообщали, что 34-летняя украинская певица Анастасия Кумейко порадовала поклонников горячими танцами.

Анастасия танцевала не одна, а со своими "двойниками", которые появились благодаря одному из приложений.

"Boys and Girls! Жду вас сегодня в 16:00 в прямом эфире. Подготовили для вас с @_.loe._ #danceaerobics будет все, как мы любим 🔥", - написали пользователи сети.

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