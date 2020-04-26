Популярная украинская исполнительница Анастасия Кумейко, ранее выступавшая в группе Nikita, показала достаточно откровенное фото, которое впечатлит любого

Сейчас 34-летняя украинская певица и танцовщица выступает под псевдонимом DJ NANA и артистка очень востребована, передает Politeka.net.

В своем микроблоге в Инстаграм красотка опубликовала свежий снимок, который никого не оставит равнодушным. На нем она позирует в черном платье на фоне черных штор. Анастасия расстегнула пуговицы спереди, засветив лишнее. Также видно, что на ней нет нижнего белья, поэтому взору открывается удивительный вид на ее упругое пышное богатство.

Выглядит DJ NANA очень женственно и нежно.

«Ветер за окном смоет все следы... Со мной в одном доме остаёшься ты 🖤», - именно так решила подписать откровенный снимок Кумейко.

Поклонники с восторгом строчат комплименты и восхищаются красотой Анастасии. Также лайки поставила знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк.

«Пантера🖤», «Шикарно! Очень женственно ☺️», - пишут в сети.

Ранее мы писали, что Кумейко поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим фото, на котором предстала в вязаном длинном платье кремового оттенка с подчеркнутой широким поясом талией. Девушка позировала возле окна, томно изогнувшись и положив одну руку на подоконник. Настя распустила волосы и нанесла яркий макияж, сделав акцент на глазах.

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