Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком отличилась в последнем эфире дерзкой выходкой

В последнем вышедшем эфире знаменитого шоу главный герой проекта отправил домой Настю. Мужчина не дождался церемонии роз и отказался от отношений с девушкой сразу же после их свидания. Как оказалось, все из-за того, что девушка так и не определилась, хочет ли с ним отношений и организовала свидание у астролога. Однако далеко не Настя привлекла внимание зрителей в последнем эфире, пишет Politeka.

Самым неоднозначным моментом, по мнению пользователей сети, стал интимный вечер Даны вместе с Максом во время их посиделок на диване. Девушка зачитала ему стих в непозволительной близости и нарвалась на множество завистливых комментариев.

Свой стих девушка представила на своей странице в Инстаграм, подогрев интерес к последнему свиданию:

«Я б хотіла дозволить нам більше:⠀

Cкрізь і всюди, де можна руками.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об'єднавшись з тобою тілами.⠀

⠀

Поступово з'являється "хочу"⠀

І бажання всім тілом напитися,⠀

І до ранку в обіймах ночі,⠀

Тремчучи, собою ділитися.⠀

⠀

Та відкриюсь тобі дозовано,⠀

Не наповнюю келих по вінця...⠀

Віддаюся душі молекулами,⠀

Можу атомами відкритися.⠀

⠀

Поспішати не хочу. Тиихіііше...⠀

Наодинці б. Без інших. Без драми.⠀

Я б натхненно писала би вірші,⠀

Об'єднавшись з тобою тілами», - написала Дана.

Интересно, что на церемонии роз Максим позвал Дану и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Однако в машине девушка наткнулась на приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара не сдержала эмоции и поцеловалась.

Напомним, в предыдущем эфире участница Даша появилась на вечеринке, устроенной Максом в образе женщины-кошки, чем немало удивила сеть.

Так, в эфире было показано, как девушки вместе с Максом вернулись в Киев из путешествия в Таиланд. Молодой человек решил разнообразить будни с участницами и пожил всю неделю вместе с ними. Когда время совместного проживания подошло к концу, артист закатил вечеринку.

Успел отметиться Макс во время просмотра кино с Дашей, Олей и Викой – девушки выбрали это путем голосования во время выбора идеального досуга с мужчиной.

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